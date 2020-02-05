Uçağın pistten çıkıp düştüğü an (Özel görüntü)

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 139 yaralının 18 ayrı hastaneye sevk edildiği açıklandı. NTV WhatsApp hattına gelen yeni görüntüde, uçağın pistten çıkıp 30 metre yükseklikten çukura düşüş anı görülüyor.
NTV Haber 05.02.2020 - 22:45| Son Güncelleme : 05.02.2020 - 23:07
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