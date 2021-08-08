Uçak ve helikopterler en ön safta

Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadele karadan ve havadan tüm hızıyla devam ediyor. İspanya’ya ait iki söndürme uçağı hafta başından beri çalışmalara katılıyor. Tüm ekiplerin canla başla alevlerle mücadele ettiğine vurgu yapan İspanyol havacılar, görüş mesafesinin neredeyse sıfır olduğuna dikkat çekiyor.

NTV 08.08.2021 - 09:25 | Son Güncelleme : 08.08.2021 - 09:46

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