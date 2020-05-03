Uçakların yüzde 89'u yerde

Corona virüs en çok havayolu taşımacılığını etkiledi. Dünya genelinde uçuşlar yüzde 90 azaldı. Bu sayı Türkiye’de yüzde 89. Farklı firmalara ait yüzlerce uçak günlerdir yerde bekliyor. Ne zaman biteceği belli olmayan bu uzun bekleyişin farklı bir boyutu var. Uçmayan uçaklar, uçma kabiliyetlerini yitiriyor. Havayollarının bakım ekipleri ise durumu tersine çevirmek için tam kapasite çalışıyor. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu, havacılık editörü Tolga Özbek ile yerdeki uçakların son durumunu konuştu.
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NTV Haber 03.05.2020 - 00:47| Son Güncelleme : 03.05.2020 - 01:09
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