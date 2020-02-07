Uçakta tehlike anında uçakta yapılması gerekenler (NTV muhabiri uzmanıyla konuştu)
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimmanı'nda pistten çıkıp üçe bölünen uçakta 3 kişi yaşamını yitirdi, 180 kişi de yaralandı. Kaza anında yolcular büyük panik yaşadı. Peki böyle bir durumla karşılaşıldığında uçakta dikkat edilmesi gereken husular neler? Acil çıkışlarda oturanların sorumlulukları ne? Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Remzi Sızan, NTV ekibinden Pınar İlik Üçer'in bu konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
07.02.2020 - 12:15| Son Güncelleme : 07.02.2020 - 12:33
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