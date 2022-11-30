Uçan tekmeyle yere düşürdü, öldüresiye yumrukladı

İstanbul Silivri’de 38 yaşındaki Aykut G., otobüsten inip evine yürüdüğü sırada tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı. Saldırgan, sırtını tekmeleyerek yere düşürdüğü Aykut G.’yi sokak ortasında öldüresiye yumrukladı. Olay fark eden sürücülerin durması üzerine saldırgan koşarak kaçtı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.