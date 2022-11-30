Uçan tekmeyle yere düşürdü, öldüresiye yumrukladı

İstanbul Silivri’de 38 yaşındaki Aykut G., otobüsten inip evine yürüdüğü sırada tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı. Saldırgan, sırtını tekmeleyerek yere düşürdüğü Aykut G.’yi sokak ortasında öldüresiye yumrukladı. Olay fark eden sürücülerin durması üzerine saldırgan koşarak kaçtı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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