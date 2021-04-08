Ücret ödememek için şoförü dakikalarca yumrukladılar
Adana’da halk otobüse ücret ödemeden binen iki saldırgan, şoförü dakikalarca dövdü. Trafikte giderken yumrukların hedefi haline gelip ne yapacağını şaşıran şoförün yardımına bir yolcu yetişti. Saldırganları araçtan indimeyi başarıp kapıyı kapatan şoför Cumali Altıntop, polise giderek şikayetçi oldu.
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ntv.com.tr 08.04.2021 - 11:37| Son Güncelleme : 08.04.2021 - 11:58
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