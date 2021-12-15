Ücretini ödemedikleri taksi şoförünü bıçaklayıp dövdüler

Kocaeli’de aracına binen iki kişiden taksi ücretini isteyen 68 yaşındaki şoför Sadık Önem bıçaklanıp dövüldü. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, şoför araçtan inen iki kişinin peşinden giderek parasını istedi. Saldırganlar yaşlı adama tekme ve yumruk atıp omzundan bıçakladı. Olay sonrasında kaçan iki saldırgan yakalandı. Taksi şoförünün tedavisi sürüyor.

 

 


Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 15:27 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 15:42

TÜRKİYE HABERLERİ