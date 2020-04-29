Ücretsiz maske dağıtımında sistem değişti

Ücretsiz tıbbi maske dağıtımında eczanelerde yaşanan yoğunluk, sistemin değişmesine neden oldu. Bundan böyle SGK'lı çalışanlar, maskelerini eczanelerden değil çalıştıkları kurumlardan temin edecek. Söz konusu kişilerin aile bireyleri ise eczanelerden ücretsiz maske alabilecek.

NTV 29.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 09:32

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