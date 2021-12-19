Uçurumdaki iki genç donmak üzereyken kurtarıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 25 yaşındaki Bektaş Özkiraz’ın kullandığı otomobil kar tutan yolda kontrolden çıkarak uçurma yuvarlandı. Özkiraz ve arkadaşı Özgür Demiray’ı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Saatler süren çabalar sonucunda tahta sedyelere bağlanan halatlarla iki genç yukarı çekildi. Özgür Demiray’ın annesi oğlunu görünce sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan gençlerin sağlık durumu iyi.
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