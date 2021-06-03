Yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı

Antalya Muratpaşa ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri olan seyir terasında bir paraşütçü, rüzgarın azizliğine uğradı. Uçuş yapmaya hazırlanan vatandaşın paraşütü rüzgarla aniden açılıverdi. Paraşütle birlikte havaya kalkan vatandaş, yaklaşık 5 metre yükselişin ardından bir anda kendini yerde buldu.

NTV 03.06.2021 - 10:10 | Son Güncelleme : 03.06.2021 - 10:19

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