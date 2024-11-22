Ufuk Uras, Devlet Bahçeli İle görüşmesini NTV'de anlattı
Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı olduğu iddialarına bu hafta ittifakın iki lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den net yanıt geldi. Başbaşa görüşme sonrası "birlik" açıklamaları yapıldı. Ankara'da Akademisyen-Yazar Ufuk Uras dikkat çeken görüşmeler yaptı. Ufuk Uras, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesini NTV yayınında değerlendirdi.
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