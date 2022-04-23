Ukrayna’da 3 çocuktan 2’si evinden uzakta

Savaştan en çok etkilenenlerin başında çocuklar geliyor. Son dönemde özellikle Ukrayna’dan ama aynı zamanda Suriye, Yemen, Afganistan gibi dünyanın farklı adresinden de yürek burkan görüntüler geldi. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda savaşa doğan, savaşın acımasız yüzü haline gelen çocuklar...

Haberler - NTV 23.04.2022 - 09:37 | Son Güncelleme : 23.04.2022 - 09:46

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