Ukrayna'dan Samsun'a uzanan öykü

Bir anne kızın Ukrayna'dan Samsun'a göç hikayesi. 10 yaşındaki Kira internet üzerinden tesadüfen bir Türk ile yazıştı. "Keşke ben de Türkiye'ye gelebilsem" dedi, kendisinin ve annesinin kaderini değiştirdi. Samsun'dan Fatma Öztürk anne kıza evini açabileceğini söyledi ve yolculuk başladı. Kira ve annesi 3 günlük yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştı. Bu süreçte yaşadıklarını ise NTV'ye anlattılar.
Haber: Melike Şahin
Kamera: Cahit Kazan

Haberler - NTV Haber 16.04.2022 - 20:55 | Son Güncelleme : 16.04.2022 - 21:58

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