Ukraynalı kimsesiz çocuklar Antalya'da

Ukrayna'da devam eden savaştan kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere en çok sivil halk zarar görüyor. Savaştan kaynaklanan olumsuz koşullar nedeniyle kimsesiz çocuklar başka ülkelere gönderiliyor. O çocukların bir kısmı da Türkiye'de misafir edilecek. İlk grup çocuk Antalya'ya ulaştı. Ayrıntıları NTV Muhabiri Celal Çamur aktardı.
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NTV Haber 27.03.2022 - 11:05| Son Güncelleme : 27.03.2022 - 11:35
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