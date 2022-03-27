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Ukraynalı kimsesiz çocuklar Antalya'da

Ukrayna'da devam eden savaştan kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere en çok sivil halk zarar görüyor. Savaştan kaynaklanan olumsuz koşullar nedeniyle kimsesiz çocuklar başka ülkelere gönderiliyor. O çocukların bir kısmı da Türkiye'de misafir edilecek. İlk grup çocuk Antalya'ya ulaştı. Ayrıntıları NTV Muhabiri Celal Çamur aktardı.

Haberler - NTV Haber 27.03.2022 - 11:05 | Son Güncelleme : 27.03.2022 - 11:35

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