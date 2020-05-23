Ulaştırma Bakanı açıkladı: YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor
Salgın yüzünden 2 ay ara verilen yüksek hızlı tren seferleri, 28 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacak. Açıklamayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı. Demiryolu taşımacılığında "yeni normal"de virüs tedbirleri üst seviyede olacak.
Abone ol
Paylaş
NTV 23.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 14:23
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.