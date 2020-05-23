Ulaştırma Bakanı açıkladı: YHT seferleri 28 Mayıs'ta başlıyor

Salgın yüzünden 2 ay ara verilen yüksek hızlı tren seferleri, 28 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacak. Açıklamayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı. Demiryolu taşımacılığında "yeni normal"de virüs tedbirleri üst seviyede olacak.

NTV 23.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 23.05.2020 - 14:23

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