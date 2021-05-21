Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu NTV'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında Seda Öğretirin sorularını yanıtladı. Kuzey Marmara Otoyolu, Kanal İstanbul, Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

NTV Haber 21.05.2021 - 22:06 | Son Güncelleme : 21.05.2021 - 22:26

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