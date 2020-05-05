"Ülker teyze" yeni evine kavuştu

Sanatçı Haluk Levent tarafından gündeme getirilen 76 yaşındaki Ülker teyzenin yardımına Altındağ Belediyesi koştu. Kimsesiz olarak bir gecekonduda yaşayan yaşlı kadın, belediye ekipleri tarafından yeni bir daireye yerleştirildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 05.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:25
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.