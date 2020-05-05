"Ülker teyze" yeni evine kavuştu

Sanatçı Haluk Levent tarafından gündeme getirilen 76 yaşındaki Ülker teyzenin yardımına Altındağ Belediyesi koştu. Kimsesiz olarak bir gecekonduda yaşayan yaşlı kadın, belediye ekipleri tarafından yeni bir daireye yerleştirildi.

NTV 05.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:25

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