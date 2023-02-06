Uludağ'da 25 kilometrelik kuyruk: Şehir merkezine kayarak indiler

Bursa Uludağ'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle yol kapandı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Tipi nedeniyle Uludağ yolunda 25 kilometrelik trafik oluştu. Kapanan yolda kayak takımları ile kayarak şehir merkezine inmeye çalışan vatandaşların o anları kameralara yansıdı.

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