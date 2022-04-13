Uludağ’da ayı ile köpeğin boğuşması kameralarda

Uludağ’da, aç kalan ayı ailesi, Sarıalan bölgesinde bulunan orman köşklerinin bulunduğu yere inerek çöp kovalarında yemek aradı. O esnada ayının kendisine doğru geldiğini gören bir kişi hızlıca kaçtı. Orada bulunan köpek ile ayı ise birbirine saldırdı. Köpek ile ayı bir süre boğuşurken bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.
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