Uludağ'da gençlerin ölüm nedeni 'hipotermi' (Hipotermi nedir, neden olur?)
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşa 17 gün süren aramanın sonunda ulaşıldı. Ön otopsi raporuna göre, ikisinin de hipotermi sonucu öldüğü anlaşıldı. Onları bulan profesyonel dağcılara göre, Efe Sarp ve Mert Alpaslan tam donanımlı ekiplerin bile güçlükle ulaşabildiği kanyona kazara düştü. Biri suyun içindeydi, diğeri dere yatağında. Dereyi takip ederek, Bursa merkeze inmeye çalıştıkları sanılıyor.
20.12.2019 - 13:23| Son Güncelleme : 20.12.2019 - 13:46
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