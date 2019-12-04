Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Kaybolan iki arkadaşın olay öncesi son görüntüleri ortaya çıktı.

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