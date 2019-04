Uludağ'daki meydan savaşı gibi çatışmanın görüntüleri

11.04.2019 - 10:21

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kameraya böyle yansıdı Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da 2 ay önce ödenmeyen 2 liralık tuvalet ücreti yüzünden 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Silahların patladığı kavgada, şahısların vurulma anı, sopaların havada uçuşması an be an kameraya yansıdı.