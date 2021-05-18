Uluslararası sularda operasyon: 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Suriye açıklarında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin görüntüleri paylaştı. 135 personelin katıldığı operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheliler, içi uyuşturucu dolu yüzlerce çuvalı denize bıraktı. ‘Onur’ adı verilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları NTV ekibinden Gökhan Gerçek anlattı.

NTV 18.05.2021 - 12:38 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 12:55

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