Uluslararası sularda operasyon: 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Suriye açıklarında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin görüntüleri paylaştı. 135 personelin katıldığı operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheliler, içi uyuşturucu dolu yüzlerce çuvalı denize bıraktı. ‘Onur’ adı verilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları NTV ekibinden Gökhan Gerçek anlattı.
Abone ol
Paylaş
NTV 18.05.2021 - 12:38| Son Güncelleme : 18.05.2021 - 12:55
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.