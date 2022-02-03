Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesine müdahale
Ege Denizi sık sık Yunan sahil güvenlik güçlerininin ihlallerine, Türk balıkçılara tacizlerine sahne oluyor. Son olarak 3 gün önce bir balıkçı teknesine Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda müdahale edildi. Kaptan İlker Özdemir ve mürettebatı bulundukları konumu terk etmedi. Yaşananları da kameraya kaydetti. Özdemir o anları NTV’ye anlattı. (Haber:Baran Bila)
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