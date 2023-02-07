Umay ile hamile annesini hayat üçgeni kurtardı

Hatay'da yıkılan evlerinin enkazında 30 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen 3 yaşındaki Umay ile hamile annesine İBB'ye bağlı arama kurtarma ekipleri ulaştı. Salondaki masanın altında kaldığı belirlenen Umay ve annesi, ekiplerin oluşturduğu hayat koridoru sayesinde enkazdan çıkarıldı.

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