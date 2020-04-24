Ümraniye'de motosikletteki yolcu metrelerce havaya fırladı
İstanbul, Ümraniyede dönüş yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklettekiler ağır yaralanırken, motosikletteki bir kişinin metrelerce havaya fırladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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DHA 24.04.2020 - 14:43| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 15:17
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