Ümraniye’de taksi durağını birbirine kattı: Çay döktü, kafa attı

İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre, şehir dışından İstanbul’a gelen bir kadın, terminal içerisinde bulunan durağa gelerek taksiye binmek istedi. O esnada durakta taksi bulunmadığı cevabını alan kadın, durak personeline saldırmaya başladı. Elindeki sıcak çayı taksi sürücüsünün üzerine döken kadın, ardından bir başka durak personeline ise kafa attı.

Haberler - İHA 01.07.2022 - 16:02 | Son Güncelleme : 01.07.2022 - 16:24

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