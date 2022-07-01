Ümraniye’de taksi durağını birbirine kattı: Çay döktü, kafa attı
İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre, şehir dışından İstanbul’a gelen bir kadın, terminal içerisinde bulunan durağa gelerek taksiye binmek istedi. O esnada durakta taksi bulunmadığı cevabını alan kadın, durak personeline saldırmaya başladı. Elindeki sıcak çayı taksi sürücüsünün üzerine döken kadın, ardından bir başka durak personeline ise kafa attı.
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