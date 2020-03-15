Umreden dönen yaklaşık 10 bin kişi karantinaya alındı
Umre amacıyla Suudi Arabistan'a giden Türk vatandaşlarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" açıklaması yaptı.
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ntv.com.tr 15.03.2020 - 10:40| Son Güncelleme : 15.03.2020 - 10:49
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