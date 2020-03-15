Umreden dönenlere karantina

Umreden dönen 10 bini aşkın kişi Ankara ve Konya'daki toplam beş yurtta karantinaya alındı. Açıklama karantinadakilerin yerleştirildiği yurtların bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığından geldi. Ayrıntıları NTV ekibinden Özden Erkuş aktardı.

NTV Haber 15.03.2020 - 11:02 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 11:11

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