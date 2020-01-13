Umudun takımı 'Karaçay' (Osmaniye’nin gururu olan spor kulübü)
Osmaniye'deki Karaçay Gençlikspor, mahallenin gençlerini kötü alışkanlıklardan korumak için kuruldu. Takım oyuncuları sık sık sosyal projelerde yer alıyor. Sponsor desteğini de arkasına alan Karaçay Gençlikspor, amatör ligi şampiyon tamamladı. NTV'de yayınlanan İyi Hikayeler Programı'nda Korhan Varol bu hafta Karaçay Gençlikspor'u anlattı. İşte Karaçay Gençlik Spor Takımı'nın sıradışı hikayesi...
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