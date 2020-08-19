Umut Öyküleri (Altıncı bölüm)

2020 dünya için hiç iç açıcı bir yıl olmasa bile yine de bizleri gülümseten ve umut veren haberler de var. NTV'nin yeni programı Umut Öykülerinde ilginizi çekecek ve yüzleri güldürecek iyi haberleri anlatacağız. 'Umut Öyküleri'nde bu hafta; 80 yaşındaki Müzeyyen Gündoğdu'nun tek başına bin bir emekle aldığı evini Türk Kızılayı'na bağışlamasını, İtalya'da 96 yaşında gelen mezuniyet azmini, Yüksekova'daki bir köyde görevli Halime öğretmenin engelli öğrencilere evlerinde ders vermesi ve dahası köylülerle koyun otlatıp süt sağmasını ve son olarak Nijerya'daki küçük Cemile'nin 'bez bebek' sevincini izleyebilirsiniz.
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NTV 19.08.2020 - 15:30| Son Güncelleme : 19.08.2020 - 15:42
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