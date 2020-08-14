Umut Öyküleri (Beşinci bölüm)

2020 dünya için hiç iç açıcı bir yıl olmasa bile yine de bizleri gülümseten ve umut veren haberler de var. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Umut Öyküleri'nde bu hafta birkaç sene önce metroda çekilen fotoğrafıyla “İZBAN kekosu” diye sosyal medyada alay konusu olan adamın kitap çıkararak insanlara nasıl ders verdiğini, karşılıksız iyiliğin aslında en güzeli olduğunu anlatan sıcacık bir hikayeyi, Türkiye’de başlayan ‘Kadına şiddete hayıır!” sesinin nasıl tüm dünyayı sardığını, küçük bir çocuğun can dostunu bir an olsun nasıl unutmadığını izleyebilirsiniz... İyilik sarsın dünyayı!
Abone ol
Paylaş
NTV 14.08.2020 - 17:06| Son Güncelleme : 14.08.2020 - 17:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.