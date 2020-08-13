Umut Öyküleri (Dördüncü bölüm)

2020 dünya için hiç iç açıcı bir yıl olmasa bile yine de bizleri gülümseten ve umut veren haberler de var. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Umut Öyküleri'nde bu hafta kollarını kullanamadığı her anın acısını çıkaran, adeta hayata yeniden tutunan Yusuf Oğuz Şimşek'in ilham veren hikayesini, 'azmin zaferi'ni yaşayan doğuştan yüzde 60 görme engelli Halit Oğuz Serçe'yi, kız çocukları okusun diye bir gazozla başlayan umut dolu öyküyü, Avustralya'da aylarca süren büyük yangınlarda felaketin en ağır faturalarından birini ödeyen koalalar için başlatılan seferberliği izleyebilirsiniz.
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NTV 13.08.2020 - 16:16| Son Güncelleme : 13.08.2020 - 16:34
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