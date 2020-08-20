Umut Öyküleri (Yedinci bölüm)

2020 dünya için hiç iç açıcı bir yıl olmasa bile yine de bizleri gülümseten ve umut veren haberler de var. NTV'nin yeni programı Umut Öykülerinde ilginizi çekecek ve yüzleri güldürecek iyi haberleri anlatacağız. 'Umut Öyküleri'nde bu hafta; azim dolu hayat hikayesi ile Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden ''ilk Türk Paraatlet'' Burak Abacıoğlunu, Beyrut'taki patlama sırasında bir doğum gerçekleşti. Doğum sırasında operasyonu terk etmeyen sağlık ekiplerinin umut örneğini, Diyarbakır'daki İsmail Taş'ın çalıştığı müzenin süs havuzuna atılan dilek paralarıyla, sokak hayvanlarına mama yardımı yapmasını, ve tek bacağı olmayan vefalı bir dostu izleyebilirsiniz.
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NTV 20.08.2020 - 16:43| Son Güncelleme : 20.08.2020 - 17:04
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