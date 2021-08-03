Üniversiteli Azra nasıl öldürüldü?

Antalya'da cinsel saldırıya uğrayarak öldürülen Azra'nın katil zanlısı tutuklandı. Komşuları 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan'ı anlattı. Eşinden boşanan Ayhan'ın sürekli eve alkollü ve farklı kadınlarla geldiğini anlatan komşuları, 3 gün kötü kokudan rahatsız olduklarını söyledi.

NTV 03.08.2021 - 17:40 | Son Güncelleme : 03.08.2021 - 17:45

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