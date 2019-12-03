Üniversiteli gençler engellileri böyle anlamaya çalıştı
Kars'ta üniversite öğrencileri, engellileri anlamak için empati etkinliğine katıldı. Engellilerle buluşan gençler, tekerlekli sandalye ile basketbol oynadı. Gözlerine siyah bant takıp yürümeye çalıştı. Ancak kolay olmadı. İşte o anlar...
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