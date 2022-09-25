Ünlü eğlence mekanında bodyguard dehşeti: Öldüresiye dayak
Beşiktaş, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına yanısıdı.
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