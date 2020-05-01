Prof. Dr. Burak Erdamar, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Türkiye önemli bir hekimini daha kazada kaybetti. Kulak, burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Burak Erdamar, İstanbul Şişli'de görev yaptığı hastanenin önünde motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetti. 52 yaşındaki profesör iki çoçuk babasıydı.
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NTV 01.05.2020 - 09:32| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 10:01
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