Ünlü şefler afet bölgesinde depremzedeler için yemek pişirdi

Binlerce insanın yaşamına malolan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından afetzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri de hiç şüphesiz yemek... Depremin ardından ünlü şefler harekete geçti. Afet bölgelerine giderek mutfaklarını kuran şefler depremzedeler için yemek pişirdi.

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