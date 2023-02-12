Ünlü şefler afet bölgesinde depremzedeler için yemek pişirdi
Binlerce insanın yaşamına malolan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından afetzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri de hiç şüphesiz yemek... Depremin ardından ünlü şefler harekete geçti. Afet bölgelerine giderek mutfaklarını kuran şefler depremzedeler için yemek pişirdi.
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