Ünlüler yangınlara sessiz kalmadı

Yurdun dört bir yanında eş zamanlı başlayan orman yangınlarına, sanat dünyasının ünlü isimleri de sessiz kalmadı. Tarkan'dan Haluk Levent'e, Yılmaz Erdoğan'dan Nilgün Belgün'e birçok ünlü isim, duygularını ve tepkilerini sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
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NTV 30.07.2021 - 14:25| Son Güncelleme : 30.07.2021 - 14:33
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