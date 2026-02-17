Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu dahil 17 kişiye gözaltına alındı
17.02.2026 09:49
NTV - Haber Merkezi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı.
