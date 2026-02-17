Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu dahil 17 kişiye gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı.