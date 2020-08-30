Unutulmaz emir kayıt altında

Geçtiğimiz yıl Harbiye Askeri Müzesi'nde İstiklal Savaşı'nın başlangıcının 100.yıl sergisi açılmıştı.... Bir yıldır ziyaretçilerini ağırlayan ve büyük beğeni kazanan sergideki 100 obje, Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutuyor... Bu büyük mücadeleyi anlamamız için bir "rehber" niteliği taşıyor... Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taaruz'da giydiği üniforması, Yunan ordusunun esir düşen komutanı Trikopis'in kılıcı, Kars Kalesi'ni düşmandan kurtaran Kazım Karabekir Paşa'nın burçlara astığı bayrak bu eserler arasında...

NTV 30.08.2020 - 10:21 | Son Güncelleme : 30.08.2020 - 11:20

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