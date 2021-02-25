Unutulmaz (Sabahattin Ali)

Yazar, şair, gazeteci ve öğretmen Sabahattin Ali 25 Şubat 1907’de Edirne'de dünyaya geldi. 1927'de öğretmenlik diplomasını aldı ve Yozgat’a atandı. Aydın'da öğretmenlik yaparken komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı. Bir süre Aydın Hapishanesi’nde tutuklu kaldı. Aziz Nesin’le beraber Marko Paşa dergisini çıkardı. Dergide çıkan yazılar dolayısıyla hapis cezası aldı. Ekonomik sıkıntılar çekmeye başlayınca Avrupa’ya gitmek istedi. Sabahattin Ali, Bulgaristan'a kaçmak isterken Ali Ertekin isimli kaçakçı tarafından öldürüldü. Sabahattin Ali'nin cansız bedeni 16 Haziran 1948'de bir çoban tarafından bulundu. Ölümünün üzerindeki sır perdesi hala aralanabilmiş değil.
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NTV 25.02.2021 - 17:52| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 18:13
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