Üsküdar’da buz gibi suya atladılar

İstanbul’da bir grup vatandaş, kar yağışı altında buz gibi Boğaz suyunda yüzdü. Kuzguncuk Sahili’nde denize atlayarak yüzen grup, daha sonra ateş yakarak ısındı. Denize giren vatandaşlardan Ramazan Değer ‘‘Deniz şifadır. Bu şifayı hiç bir şeye değişmem. Yüzdükten sonra baş ağrısı, mide ağrısı her şey geçiyor. Ama deniz çok soğuk olduğu için alışık olmayanlar denemesin’’ dedi.
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