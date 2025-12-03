Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye böyle girdi

Kaza, saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kozyatağı-Esatpaşa seferini yapan 10EK numaralı İETT otobüsü, otomobil ile çarpıştıktan sonra şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü. Kaza sırasında börekçide müşterilerin yaralanmadığı öğrenildi. Börekçiye giren otobüs çekiciyle kaldırılırken ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

İETT otobüsünün börekçiye girdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktaki otobüsün önündeki otomobile çarptıktan sonra ilerlemeye devam ettiği ve börekçiye girdikten sonra durduğu görülüyor.

“ÖNÜNDEKİ ARAÇ SON ANDA KURTULDU”

Kaza sırasında börekçide bulunan Tahsin Ören, "Otobüs bir anda hareket etti. Bende kendimi içeriye sakladım, direk buraya girdi. Önünde bir araç vardı. O son anda kurtardı kendisini, yoksa onu da önüne katıp girebilirdi. Arkadan bir otomobil çarptı, sonra kendisini kenara attı." dedi.

“BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNDÜK”

Kazayı gören Hüseyin Demir “Ben karşı sokakta oturuyorum. Bir ses duydum, koştum baktım. Otobüs ağabeyimin dükkanına girmiş. Bir şey oldu diye korktum. Otobüs tamamen içerideydi. Otobüsün freni patladığını düşünüyoruz. Zaten öyle söylüyorlar pedalın takıldığını söylüyorlar. Büyük bir faciadan döndük.” diye konuştu.