Üsküdar'da kılavuz kaptanın denize düştüğü anlar kamerada
İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşen kaptan Oğuz Kök, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kök'ün İstanbul Harem'de denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaptan Oğuz Kök, 2006 yılının Şubat ayında, boğazda dümeni kilitlenen 160 bin ton koreson yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.
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