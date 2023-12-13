Üsküdar'daki çürük kolonlar korkutuyor
Olası İstanbul depremi yıllardır gündemde. Yüz binlerce binanın yenilenmesi gerekiyor. Bazı binaların yıkılması için deprem olmasına dahi gerek yok. Üsküdarda dört yüzün üzerinde iş yerinin olduğu bir pasajdaki görüntü ise korkutucu. Çünkü bazı dükkanlarda bezle ve kağıtla kapatılan kolonlar dokununca yıkılacak kadar çürümüş durumda. Haber: Özgür Yılmaz Kamera: Cüneyt Ali Horozal
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