Üst üste konulmuş 2 bina gibi görünen apartman yıkıldı
Olası Marmara depremine karşı İstanbulda kentsel dönüşüm çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu kapsamda bugün Bağcılarda iş makineleri faaliyete geçti ve 4 noktada kontrollü yıkım gerçekleştirildi. Dönüşüme giren binalardan biri de, tedirgin eden bir görüntüye sahip 8 katlı bir binaydı. Sosyal medyada da sık sık paylaşılan, sanki iki bina üst üste konulmuş gibi görünen apartman da yıkıldı. (Haber:Baran Bila Kamera:Savaş Daldal)
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