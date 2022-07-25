Üvey oğlunu vurdu, saçmalar 3 yaşındaki çocuğa isabet etti
Antalya’da 56 yaşındaki Abdullah Varol, alacak meselesi yüzünden tartıştığı üvey oğluna pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalar 33 yaşındaki Mehmet Karaduman ile o sırada parkta oynayan 3 yaşındaki bir kız çocuğuna isabet etti. Olay duyan Karaduman’ın yakınları pompalı saldırganı tekme tokat dövdü. Küçük çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.