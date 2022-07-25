Üvey oğlunu vurdu, saçmalar 3 yaşındaki çocuğa isabet etti

Antalya’da 56 yaşındaki Abdullah Varol, alacak meselesi yüzünden tartıştığı üvey oğluna pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalar 33 yaşındaki Mehmet Karaduman ile o sırada parkta oynayan 3 yaşındaki bir kız çocuğuna isabet etti. Olay duyan Karaduman’ın yakınları pompalı saldırganı tekme tokat dövdü. Küçük çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor.

Haberler - İHA 25.07.2022 - 10:29 | Son Güncelleme : 25.07.2022 - 10:39

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