Uyarı anonsuna duygulandıran yanıt: Son dakikaya kadar ayrılmayacağım

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın söndürme çalışmaları sırasında bir arazöz ekibi alevlerin ortasında kaldı. Kızıldağ Mahallesi’nde aracı kullanan orman işçisinin Yangın Yönetim Merkezi’nin ‘‘Bölgeyi hemen terk et’’ anonsuna yanıtı, herkesi duygulandırdı.

NTV 06.08.2021 - 09:44 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 09:56

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